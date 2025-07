Sportitalia - Napoli-Ndoye, ADL ha fatto la sua offerta: il calciatore pensa al Notthingam, le ultime

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube del calciomercato del Napoli:

"Su Ndoye posso dire che per il Napoli è una priorità e una richiesta di Conte. Come secondo c'era Noa Lang ed è arrivato, il Napoli pensa di aver fatto tutto quello che doveva fare: presentare 35 mln di offerta, aggiungere Zanoli come contropartita. Se Ndoye decidesse di andare al Notthingam Forest, farebbe una scelta diversa, andare in un club di minore importanza. Il Napoli se ne farà una ragione, dovesse andare altrove. Da domani si entrerà nel vivo per Milinkovic-Savic".