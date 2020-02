Gattuso in conferenza: "Barcellona in difficoltà per la nostra gara attenta: compreremo l'elmetto per il Camp Nou. Mertens e Insigne? Valutiamo domani, Dries ha la caviglia gonfia" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Champions League, via agli ottavi di Finale di Champions, la SSC Napoli ospita allo stadio San Paolo il Barcellona di Leo Messi e Quique Setien. L'allenatore del Napoli dopo il match al San Paolo.

"Il Barcellona ha trovato difficoltà perchè abbiamo giocato una gara attenta. Quando ci attaccavano la profondità, siamo stati bravi a contenerli. Abbiamo sbagliato solo sul gol: l'avevamo preparata con i terzini che dovevano rompere attaccando il loro terzino. Se il Barcellona non ha fatto quello che ha fatto 3 giorni fa è merito del Napoli".

"Mertens e Insigne? Valutiamo domani. Dries ha la caviglia un po' gonfia, domani saranno visitati. Spero di averli sabato".

"Abbiamo commesso un mezzo errore e quando sbagli rischi. Col tiro di Insigne potevamo sfruttarla in maniera diversa, anche con Callejon: c'è delusione ma la squadra ha sbagliato poco. Il rammarico più grande è che abbiamo provato a palleggiare, ma dovevamo fare meglio".

"Mi è piaciuta la pazienza e la voglia di non far passare nulla: di giocare da reparto ovunque e di non perdere la testa. Una buona qualità. Sono rammaricato per il pareggio. Ma anche l'1-0 non cambiava nulla. Sappiamo di dover andare a fare una grande partita. Ora testa al Torino e alla coppa Italia: quando giochiamo da squadra possiamo fare grandi partite. Se al Camp Nou vogliamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo alzarci di 20 metri e fare le stesse cose di oggi".

"Non faccio passare una sconfitta a carte, figuriamoci una gara di ottavi di Champions. Compreremo l'elmetto e andremo a giocarcela".

"Grandissima partita di tutti i giocatori: qualcuno può storcere il naso, ma potevamo fare solo pressing più alto. Potevano starci giornate a palleggiare, ma non trovavano spazio. Alla lunga ti fanno venire il mal di testa, si inseriscono sempre, ed è per questo che noi abbiamo fatto una grande partita".

"Loro vengono con grande veemenza a prendere la palla ma potevamo uscire diverse volte in maniera differente: quando siamo riusciti ad usicre dalla loro pressione, abbiamo creato qualcosa. Ma quando sai che alle spalle hai Messi e Griezman, allora un po' di timore ce l'hai. Per la partita di ritorno sappiamo di dover fare qualcosa di diverso".