Monza, Palladino: "I complimenti fanno piacere, ma resto concentrato sul mio percorso"

In conferenza stampa Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia della sfida contro il Torino ha risposto così anche alle domande su interessi di mercato di altri club tra cui anche il Napoli.

Calciomercato, Palladino parla del suo futuro

"Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per affrontare il Torino, sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene. Non sarà una finale di Champions League ma bisognerà avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società andrà sempre più in alto ma quello che è stato fatto in questi due anni rimarrà per sempre".