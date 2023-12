Mazzarri a Mediaset: "Niente calcoli con il Braga! Osimhen? Domani ci parlerò, paghiamo dazio la notorietà dopo lo Scudetto. Su Kvara..."

Notizie calcio. Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Mediaset nella vigilia di Napoli-Braga, ultima gara della fase a gironi di Champions League.

Queste le parole di Mazzarri:

“E’ chiaro che la squadra campione d’Italia che comincia così la stagione non è del tutto tranquilla. Credo di aver lavorato bene sulla testa, nel far capire ai ragazzi che devono tornare quelli che erano con più attenzione soprattutto nella fase difensiva. Dobbiamo cercare di fare ciò che sono in grado di mettere in campo e che hanno dimostrato l’anno scorso.

Calcoli in vista di domani? Spero di no, siamo una squadra che non deve fare calcoli. Dobbiamo stare concentrati e giocare come sappiamo, restando attenti soprattutto alla fase difensiva perché siamo stati carenti anche prima che arrivassi io”.

Assenza Osimhen? Ha saltato solo l’allenamento di oggi, domani ci sarà e quando tornerà ci parlerò. Questa squadra però ha anche Simeone o Raspadori che già in passato hanno dimostrato il loro valore. Bisogna abituarsi a non avere Osimhen perché tra un po’ ci sarà anche la Coppa d’Africa, dobbiamo far bene comunque ed è quello che cerco di inculcare alla squadra. Lui è un giocatore importante ma tornerà da un volo, quindi domani ci parlerò e vedremo.

Proibire di ritirare un riconoscimento così importante per lui, che ha fatto una stagione così bella, non è possibile. Queste sono le conseguenze di quando vinci lo scudetto e giocatori non ancora così conosciuti diventano star. Questo è il dazio che stiamo pagando”.

Sul momento di Kvaratskhelia: “Il fatto del raddoppiare è perché ci mancano i terzini titolari, Natan qualche volta non lo aiuta in fase di spinta. Poi Kvara è sempre sotto i riflettori, premi a destra e sinistra, è normale che c’è un po’ di frastornamento. Però lui è molto serio ed in gamba, tornerà presto quello che conosciamo”.

Cosa ci vuole per il passaggio del turno? Testa, cuore, gambe e grande attenzione”.