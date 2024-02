Martino: "Zielinski titolare a Cagliari. Nuovo allenatore? Escludo Conte, Calzona si giocherà le sue carte"

Nel corso della trasmissione ‘InterVallo Napoli’, in onda dal lunedì al venerdì sui canali social della testata giornalistica InterNapoli.it, è intervenuto il giornalista di Mediaset e radiocronista per radio KissKiss Napoli Carmine Martino:

Osimhen si allena a parte, la situazione in vista della trasferta di Cagliari. "Victor è tornato in campo nell'ultima contro il Barcellona, sacrificando l'ultimo impegno di campionato contro il Genoa per smaltire i postumi del rientro dalla Coppa d'Africa, ed è stato subito decisivo. E' un centravanti che ha dimostrato più volte di saper sfruttare anche l'unica palla che gli capita tra i piedi e di poter cambiare le sorti del match all'improvviso. Oggi si è allenato a parte per febbre, ma non dovrebbero esserci problemi per Cagliari. Centrocampista di sinistra? Traoré sta salendo di condizione, ma credo che domenica giochi Zielinski titolare".

Le possibilità di passaggio del turno col Barcellona? "Il Napoli è uscito dalla sfida del Maradona con un ottimo risultato, è un 1-1 che dà speranze in vista del ritorno. Calzona avrà ora tre settimane di tempo per cercare di preparare la squadra verso l'impresa. Secondo me il Napoli potrà avere buone possibilità di passare il turno. Tra l'altro un miracolo potrebbe anche ridare coraggio ai ragazzi per intraprendere, in campionato, una rincorsa all'Europa che oggi pare ancora molto difficile".

Prossimo allenatore del Napoli? Francesco Calzona è molto bravo, preparato e secondo me può rialzare questa squadra dandole quella botta di vita che fino a questo momento le è un po' mancata. E la scossa potrà arrivare sia in campionato ma anche in Champions League, e ora c'è anche un Osimhen in più su cui poter fare affidamento. Conte? Non arriverà".

Una telecronaca che ti ha emozionato? "In verità ce ne sono state di più nel corso della mia lunga carriera, a partire da Napoli-Juventus 3-1 nell'anno del primo Scudetto azzurro fino allo scorso Udinese-Napoli del maggio 2023. E come dimenticare quel Napoli-Stoccarda finale di Coppa Uefa del 1989, uno storico trionfo in campo continentale...".