Diego Armando Maradona Jr è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'allenatore conta il 30%, il resto lo fanno i calciatori. Non sono rimasto deluso, la parola deluso ha un peso grande. Ma c'è stata grossa responsabilità che va dalla parte dei giocatori".