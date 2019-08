Maradona entusiasta: "De Rossi al Boca è un regalo di Dio per il nostro campionato!"

Ultimissime notizie calcio - E' stato un trasferimento a suo modo storico l'approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors, con l'ex bandiera della Roma che, a 36 anni, si è rimesso in discussione rinunciando ai milioni che gli avevano offerto da ogni angolo del mondo scegliendo gli Xeinezes ed il campionato argentino. Entusiasta sin dai primi istanti Diego Armando Maradona, che del Boca è uno storico tifoso e che ha sempre avuto parole di elogio per il centrocampista italiano che, a sua volta, ha sempre ammirato "El Diez".

Queste le parole con cui "El Pibe de Oro" ha parlato di De Rossi a Radio La Red dopo la visita a casa di Diego fatta dall'ex Roma nella giornata di ieri:

"Daniele è contento al Boca Juniors e a Buenos Aires. Rappresenta un regalo di Dio per il nostro campionato. In Qatar gli avrebbero dato 30 milioni l'anno e invece lui ha scelto gli Xeneizes, ha scelto di venire in Argentina".