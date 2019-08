L'interista La Russa: "Vantaggio sulla Juve dopo il colpo Lukaku? Partono con tre punti in più, quelli degli arbitri..."

Ultime notizie Napoli - Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lukaku era un obiettivo concreto della Juventus ma stavolta dovranno mangiare la polvere perché lo abbiamo preso noi. 1-0 per l’Inter adesso sui bianconeri! Per i bianconeri Dybala ha fatto saltare tutto, vuol dire che era un loro obiettivo concreto”.

La Russa

Interviene ironicamente uno degli ospiti in studio, Alberto Scotta, responsabile in Italia di Football Manager: “Chiedo all’onorevole se con questo 1-0 partiranno con tre punti in più in classifica”. Ironica la risposa del politico: “No, è sempre la Juve che parte con tre punti in più e sono quelli degli arbitri”. Ovviamente una battuta quella dell'uomo politico che, però, ha scatenato in maniera del tutto inevitabile l'ilarità sia degli ospiti che, molto probabilmente, anche degli spettatori da casa. E' nota, infatti, la sua fede interista e spesso viene interrogato proprio in qualità di tifoso nerazzurro..