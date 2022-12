Vittoria per 2-0 al Granillo per l'Inter di Simone Inzaghi, nell'amichevole giocata contro la Reggina del fratello Filippo. Buone notizie per il tecnico nerazzurro, visto che le reti sono state realizzate da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, mandati in campo dall'inizio insieme. Vantaggio del bosniaco all'81' e raddoppio del belga sei minuti più tardi, con Gosens e Canotto che hanno colpito un palo a testa nel finale.