Gianpaolo Calvarese è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il rigore del Bologna contro la Juventus è rigore chiarissimo. Non c'è nessuna situazione grigia, è un chiaro errore dell'arbitro e ancor di più del Var. Penso che non ci sia nulla da nascondere e per questo che faranno ascoltare quel Var".