Malfitano a CN24: "Il vero Napoli di Ancelotti si vedrà nell'ultima settimana di ritiro. James Rodriguez? Sarebbe una delusione non arrivasse"

Ultimissime calciomercato Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"Credo che Ancelotti in partenza si affiderà al 4-4-2 anche se ora sta provando un 4-2-3-1. Per capire però quale assetto tattico si vedrà quest'anno, bisognerà capire cosa arriverà dal mercato. Ora non puoi testare chissà cosa perchè a Dimaro ci sono giovani e calciatori in uscita. Il vero Napoli di Ancelotti si vedrà nell'ultima settimana di ritiro. Elmas, Rodrigo e Rodriguez sono trattative, ma di loro nonc'è traccia. L'entusiasmo, seppur effimero, nasce dalle ipotesi d'arrivo di questi calciatori, ma se queste operazioni non dovessero concretizzarsi ci sarà una delusione. Resto del parere che a questa squadra serve un metodista e non so se possa essere Elmas l'uomo giusto, ma Ancelotti ne sa più di me"