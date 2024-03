Italia, Spalletti: "Difesa a 3? Qualche volta superficiali, al di là del modulo"

Ultime calcio - Il CT dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 2-1 in amichevole contro il Venezuela:

"Il 3-4-3 non è ancora il modulo giusto? Secondo me abbiamo fatto delle cose fatte bene, i ragazzi hanno riconosciuto i vantaggi che dovevamo prendere quando avevamo palla. Anche se siamo stati leggeri. Se si commettono errori come il rigore o come il gol è inutile parlare di sistemi, di calcio. Poi però abbiamo fatto una buona partita sia con la difesa a 3 che poi col 4-3-3".

La squadra però ha tratto benefici dal cambio di modulo nel finale...

"Per quello che ci riguarda non è mai un caso quello che succede... Poi si viene a lavorare per dare una direzione alla squadra. Da un punto di vista dell'impatto fisico serve mettere qualcosa in più, perché a volte siamo superficiali a prescindere dal sistema. Prima dobbiamo mettere a posto queste cose, poi si parlerà di altro".

Chi ha fatto il suo dovere è sicuramente Mateo Retegui.

"Chi fa gol mette sempre qualcosa in più degli altri. Lui oggi ha fatto bene la fase di tenere la palla, ha fatto bene la finalizzazione, ha fatto bene di testa in fase difensiva... Lui ha fatto quello che doveva fare".