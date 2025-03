Immobile: "Conte? Utilizzo questo termine per descriverlo al meglio. Cosa penso sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro Immobile, attaccante del Besiktas

“Come si diventa Ciro Immobile? Con il sacrificio, con l’aiuto della famiglia, con tante rinunce: queste sono le parole che voglio usare, sacrificio soprattutto. È importante portare avanti la passione, ma anche essere seguiti da una famiglia che ti sostiene e che ti aiuta a realizzare i sogni. Per i campani è difficile arrivare a giocare nel Napoli? Io spero che con il progetto per il nuovo centro sportivo, De Laurentiis possa cambiare questo trend. Se i talenti della nostra terra andassero direttamente a giocare nel Napoli non sarebbe male, sarebbe importante. Quello che conta molto è la struttura, il Napoli non ha mai avuto una struttura importante e questo potrebbe cambiare. Ai giovani campani voglio dire di lasciare il cellulare, di riprendere la vita sociale, di giocare sui campi o per strada: ovunque. Basta che si riprenda quello che era una volta.

Lotta Inter-Napoli? Vedo due squadre allo stesso livello. L’Inter ha un leggero vantaggio ma ha anche più partite da giocare e questo il Napoli potrebbe sfruttarlo. Il plus di Antonio Conte? Motivazionale. Se devo usare un termine dico sicuramente questo. Dal punto di vista tecnico-tattico lo si vede in campo, ma da quello motivazionale lavora dietro le quinte. La Lazio sta facendo un bel percorso, divertente: è una squadra che gioca bene. Penso che i tifosi siano soddisfatti. Il 3-5-2, secondo me, è il sistema di gioco con cui il Napoli si esprime meglio. Sta dando frutti. Poi, ovviamente, senza Neres il mister sta cambiando un po’ volto. Raspadori, comunque, sta facendo bene. Lukaku, inoltre, ha sempre giocato con un attaccante vicino. Esclusa la partita di Venezia, ha espresso un bel calcio divertente: il solito di mister Conte".