Il dott. De Nicola: "Mi piacerebbe molto tornare a lavorare nel Napoli, ma a De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate”

Napoli - Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha detto la sua sul caso Milik in diretta a Radio Crc durante la trasmissione “Un Sogno Nel Cuore”:

Infine una rivelazione sul suo futuro:

“Mi piacerebbe molto tornare a lavorare nel Napoli, dico di più: nel caso non riuscissi a tornare in azzurro sarei pronto a riconsiderare la mia posizione come medico sociale. Soltanto per il Napoli mi dedicherei anima e corpo come ho fatto per oltre 15 anni. So, però, che tornare in azzurro sarà complicato. A De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate”