Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, ha parlato Peppe Iannicelli:

“Il Napoli può avere tantissime difficoltà col Braga per tre motivi. Per prima cosa il Braga è una squadra che gioca ed è in uno stato di grazia. Secondo motivo: la partita è psicologicamente molto complicata. Terzo motivo è che il Napoli in questa stagione non ha ancora vinto una partita in modo franco contro una squadra importante, al di là forse di quella con l’Atalanta. Spero che a Castel Volturno siano estremamente concentrati sul pezzo”.