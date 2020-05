Grecia, il CT van 't Schip: "Manolas? Abbiamo bisogno di calciatori concentrati, non basta giocare in un grande club"

Ultime notizie calcio Napoli - John van 't Schip, commissario tecnico della Nazionale della Grecia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a NovaSport spiegando le sue motivazioni dietro le continue esclusioni dalla lista dei convocati del difensore del Napoli Kostas Manolas, di certo uno dei calciatori di maggiore spessore tra i papabili per la sua squadra. Ecco quanto da lui affermato:

"Manolas non avrebbe fatto parte nemmeno della lista dei convocati per le gare di marzo. Lo monitoriamo, perché conosciamo il suo valore. Potrebbe tornare in futuro, ma deve sapere che la Grecia ha bisogno di calciatori concentrati al 100% sulla nazionale. Giocare in un grande club non rappresenta di certo una corsia preferenziale".