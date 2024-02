Gianluca Galliani: "Popovic? Gli parlo a gesti, ma ha delle qualità enormi! Su Zerbin..."

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Rivincere è difficilissimo perchè noi al Milan eravamo abituati alla vittoria. Quando vinci devi dare stimoli interni, concorrenza e devi rinforzare la squadra. E’ ingiusto che le colpe vengano attribuite tutte a De Laurentiis. E’ giusto stracelebrare la vittoria di uno scudetto, ma il rischio che l’anno successivo si possa calare è alta. La scelta di Giuntoli e Spalletti di andar via non è da imputare solo al Napoli, ma forse hanno avuto la sensazione di aver fatto qualcosa di irripetibile.

Zerbin? Lo hanno voluto tutti, è considerato un giocatore importante. Abbiamo avuto la possibilità di sfidarlo quando giocava ai tempi di Frosinone e già ci impressionò. Il Napoli ha fatto bene a mandarlo a giocare e Monza è la piazza ideale per lui.

Popovic? E’ un prospetto molto importante, ma non parla la lingua, parla solo la sua. Ha delle qualità enormi, ma non bastano quelle. Lui ha qualità , poi starà a lui continuare a crescere bene. Mi sembra un ragazzo sveglio, ci ho parlato a gesti ma l’ho visto estroverso. E’ stato fortunato che è arrivato anche Djuric che può dargli una grossa mano.

Milan-Napoli? Faccio fatica a decifrarla, viene in un momento particolare, viene prima della ripartenza delle coppe europee e non so che gara sarà . Ovviamente il mio cuore è rossonero, ma sono due squadre che quest’anno stanno facendo un po’ fatica nella fase difensiva e questo penalizza tutta la squadra”