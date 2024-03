Genoa, Martinez: "Il Barça deve fare attenzione al Napoli. Gli azzurri hanno ritrovato il gioco di Spalletti"

Josep Martinez, portiere del Genoa, ha rilasciato una intervista al portale Sport sul match di martedì in Champions League tra Barcellona e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha ripreso il gioco che faceva con Spalletti. Quest'anno hanno vissuto una stagione molto complicata, quando cambi allenatori è sempre difficile adattarsi. La scorsa stagione andava tutto perfettamente al Napoli, giocavano praticamente da soli. La squadra resta per me di grande qualità. Hanno calciatori forti come Anguissa, Kvaratskhelia, Osimhen. Possono mettere in difficoltà il Barcellona, i blaugrana devono stare molto attenti".