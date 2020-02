Gattuso: "Non mi fido ancora, dobbiamo arrivare a 40 punti. La società sa cosa penso su Mertens, è un fenomeno. Allan? Ho aspettato la fine del mercato, ora c'è la mia linea"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la vittoria della SSC Napoli contro il Cagliari per 0-1 alla Sardegna Arena. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli non è tornato, dobbiamo dare continuità e fare un filotto di vittorie. Non mi fido perché non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto, la strada da seguire è questa: tanta voglia, tanta passione. Non è un caso che nelle ultime due non abbiamo subito gol".

"Insigne doveva giocare, per un fastidio al ginocchio c'è stato Elmas al suo posto che mi ha dato tanto. Chi sta meglio, li butto in campo".

"Callejon e Mertens in scadenza? Penso che i giocatori devono essere dei professionisti, i contratti non mi riguardano. Bisogna rispettare il club, non entro nelle problematiche contrattuali. Io vado a scalare le montagne per i miei giocatori, se qualcuno mi dice che non gli sta bene, gli do la mano e gli faccio i complimenti ma in campo voglio massimo rispetto".

"Allan? Domani è un altro giorno, non si porta rancore, sono il primo a incitare Allan da domani, però bisogna allenarsi bene: so che ha avuto proposte importanti ma sono problemi della società, io voglio vedere massima serietà. Ho detto che aspettavo la fine del mercato e quindi ora vado avanti con la mia linea".

"Oggi bisogna pensare al presente, io ho fatto tanto nella mia carriera però oggi se mi metto a giocare faccio schifo. Non posso più giocare a calcio, faccio un altro mestiere e sono partito da zero. Qui si rischia, dobbiamo fare 40 punti. Questa è una squadra che ha grandi qualità ma non possiamo giocare con il fuoco perché se entri nel vortice non esci più. La priorità è pensare a come uscire da questo tunnel. Chi ha fatto cose importanti qui percé deve buttare tutto quando non è ancora finito il campionato?"

"Mertens fa diventare tutto semplice, è furbo, sa come muoversi in campo. Calciatore completo, non sta mai fermo. E' un fenomeno, ci è mancato tanto".

"Incidere sul futuro di Mertens? Io dopo l'esperienza al Pisa, mi son giurato di non promettere niente a nessuno: io voglio fare l'allenatore, non voglio promettere niente a nessuno; i soldi non sono i miei, sono un dipendente di un'azienda. Le scelte le fanno chi comanda l'azienda, di chi sono i soldi. Mi hanno chiesto il parere, sanno cosa penso. Questa squadra ha tanti calciatori forti ma dobbiamo giocare da squadra".