Gandini: "Gattuso ha fatto la gavetta, bisogna riconoscergli i meriti! Le vittorie con Lazio e Juventus danno una spinta importante"

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Gandini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Sono molto contento per Gattuso e per il Napoli. Hanno portato a casa una partita importante contro la Juventus senza mai andare in affanno. Gattuso ha fatto una gavetta di tutti i tipi e bisogna riconoscergli tutti i meriti. Gattuso è venuto a Napoli prendendo in mano una squadra in piena crisi e non ha dovuto solo occuparsi della crescita mentale, della ricerca delle giuste motivazioni ma ha dovuto occuparsi del mercato per prendere dei giocatori nuovi, per riscoprire dei talenti che stavano prendendo polvere. Sicuramente le vittorie con Lazio e Juventus danno una spinta importante ma adesso non devono farsi prendere dall’euforia, devono continuare a lavorare per fare dei punti importanti con le squadre medio piccole. Barcellona? Quello visto sabato a Valencia è una delle squadre più depresse mai viste. Non verticalizzano mai, girano intorno e non hanno un numero 9, visto l’infortunio di Suarez. Penso che non potranno giocare sempre così male. Il Napoli nelle partite ad eliminazione diretta può sempre giocarsela, è legittimo sperare ma alla partita mancano altre 4 settimane”.