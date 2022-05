Cremonese, il ds Giacchetta a CN24: "Gaetano tornerà a Napoli, ha un sogno da realizzare"

Notizie Napoli calcio. Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nell'arco di una stagione ci sono sempre momenti di gioia e di delusione, ma la forza di un gruppo si vede proprio nei momenti di difficoltà come successo a noi nel girone di ritorno. La forza morale di questo gruppo si è vista nell'ultima settimana quando abbiamo preparato la trasferta di Como che ci ha regalato la tanto sognata promozione in Serie A".

Su Pecchia: "Credo che andremo avanti con lui, questa promozione è segnata da lui ed il suo staff che hanno creato un percorso entusiasmante. Non eravamo i protagonisti assoluti all'inizio, ma adesso quasi tutti ci indicano come la squadra che gioca meglio ed il merito è di mister Pecchia ed il suo staff. E' stata una stagione rocambolesca, con finale da thriller ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

Sui giovani talenti in prestito: "Abbiamo fatto una scelta, puntare sui giovani anche se in futuro ne vorremmo di proprietà per potenziare il settore giovanile. Abbiamo puntato a valorizzare questi ragazzi che prima della Cremonese non avevano sviluppato il proprio talento. E' stato bravissimo Pecchia a dedicarsi a loro anima e corpo ogni giorno, insieme ai calciatori più esperti che gli hanno indicato la strada con sorriso ed confronti più duri. Il difficile inizia però adesso, perchè bisogna lasciarli crescere senza troppo pressioni".

Su Gaetano: "E' un giocatore del Napoli, quindi credo che ritornerà in azzurro. Lui mi è piaciuto tantissimo sia dal punto di vista tecnico che umano, per lui non è stato difficile imporsi dopo questa crescita. Sogna di essere un giocatore del Napoli ed essere un simbolo azzurro, poi spetterà alla società valutare il suo futuro".

Su Carnesecchi: "Non ho mai sentito Giuntoli, ma confermo che si tratta di uno dei giovani migliori e pronti. Ha una personalità importante e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti"