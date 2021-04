Foschi: "Volata Champions molto appassionante, chi ha progettato la Super League andrebbe squalificato"

Napoli - Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"E' una bella volata Champions con qualche delusione e qualche sorpresa. Il Napoli sembrava fuori e invece e rientrato in corsa e mi fa piacere visto che ci ho sempre creduto. Ibrahimovic è un giocatore fondamentale anche se è stato spesso infortunato. Il Milan ha fatto un grande campionato ma ultimamente non sta mantenendo le premesse di qualche mese fa. La Super League è nato all'oscuro di tutti. Sono da 40 anni nel calcio e sono un passionale. Ho visto nascere il primo contratto per i dirirri televisivi e i miei amici dirigenti mi hanno molto deluso pensanso solo al denaro. La famiglia Sensi si è rovinata per il calcio, Moratti ha speso centinaia di miliardi pr far vincere l'Inter, e chi ha fatto la Super League sarebbe da squalifica".