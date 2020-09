FIGC, Nanni: "Chiederemo al CTS di alleggerire il protocollo per tamponi e test. Riapertura stadi? Possibile a certe condizioni"

Ultimissime calcio Napoli - Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e responsabile della commissione medico scientifica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare un po’ la presa del protocollo per quanto riguarda i tamponi ed i test da fare. Lo vogliamo alleggerire, speriamo che il CTS possa accordarci questa autorizzazione. Riapertura degli stadi? E’ auspicabile ma il problema non è nell’impianto quanto all’esterno. All’ingresso nello stadio potrebbero crearsi degli assembramenti. Con mascherine ed altri strumenti simili, con un maggiore controllo da parte degli steward ed un dispiegamento maggiore di risorse in termini di trasporti potremmo riaprire gli impianti”.