Fico: "Giusto intitolare il San Paolo a Maradona. Una ferita non poterlo salutare, era la rivincita di Napoli"

"Con #Diego Armando Maradona c'era qualcosa di magico. Oggi rimane un ricordo indelebile nei nostri cuori, perché un pezzo di storia della nostra vita e della nostra città. Diego era oltre il calcio, il più grande giocatore di tutti i tempi e la rivincita del sud in Argentina e a Napoli. Credo che #Maradona fosse un rivoluzionario, e portasse avanti col calcio una sua idea di vita. Oggi parliamo di una persona che ha trasferito emozioni, e ha avuto un'empatia tale con il Napoli e con la città di #Napoli tale da rappresentarloSecondo me giusto intitolare lo stadio a Maradona. Quando lo faremo, quel giorno spero che potremmo tornare tutti allo stadio e salutare Diego. Non poter essere stasera allo stadio è una ferita doppia. Metterò una candela al balcone per ricordarlo". Questo il commento del vice presidente della Camera e napoletano doc Roberto Fico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.