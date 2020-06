Ferrari: "Callejon in scadenza? Ha il coltello dalla parte del manico: serviva una decisione univoca per tutti sui contratti"

Ultime calcio Napoli - L'intermediario calcistico Fabrizio Ferrari, esperto di mercato francese, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Callejon

C'è qualche suo giocatore coinvolto nelle scadenze del 30 giugno? Come risolverete, semmai?

"Mi è sembrato di capire che l'orientamento sia quello o di mantenere il contratto com'è, giocando quindi sostanzialmente due mesi gratis, oppure di negoziare tra le parti uno stipendio per questi due mesi, che credo sinceramente possa essere la soluzione più facile da mettere in atto. Lasciare alla libera negoziazione per ogni giocatore per me in questo momento non è corretto, crea situazioni di disagio sia per giocatori che per società".

Come l'avrebbe risolta?

"La via perfetta non c'è, ma allungare i contratti di due mesi con mensilità identica, poteva essere più facile. Probabilmente creava meno problemi di negoziazione, ce ne saranno alcune che potrebbero durare di più".

Callejon è un caso eclatante.

"Questo voglio dire. Lui ha il coltello dalla parte del manico... Che fa il Napoli? Lo lascia? Negozia solo due mesi? Difficilissimo psicologicamente, perciò dico che era meglio una decisione univoca per tutti".