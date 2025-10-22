Chiariello: "De Bruyne uomo in meno, cammina in campo! Di Lorenzo inguardabile, Gilmour da Casertana"

Notizie calcio Napoli, consueto editoriale del collega di Canale 21 Umberto Chiariello post gara di Champions League PSV - Napoli 6-2.

Editoriale Chiariello PSV - Napoli 6-2

Ecco come Chiariello ha commentato la disfatta azzurra in Olanda.

"Una debacle. Gli olandesi ci hanno restituito i 6 gol rifilati all'Ajax da Spalletti qualche anno fa in una delle serate più belle nella storia del Napoli. Non riesco a comprendere come una squadra che per 32 minuti fa una partita decente, non dico grande, riesce ad andare anche in vantaggio poi si scioglie come neve al sole. Ricordo che il secondo gol preso, quel del marocchino partito palla al piede per 60 metri dalla sua metà campo, l'abbiamo preso una sola volta nella storia De Laurentiis con Reja contro la Lazio. Quel giorno Reja finì il suo percorso napoletano perchè capì che la squadra era allo sbando. Io non posso immaginare che il Napoli di Conte che brilla per organizzazione, mutuo soccorso e posizionamento degli uomini lasciare completamente libero un uomo nel cerchio di centrocampo senza neanche un difensore nei paraggi. Da lì in poi è stata una slavina, il secondo tempo è stato qualcosa di indecente. Potevano farne anche più di 6 gol. Al di là di Lucca che ha perso completamente il controllo di sè stesso con quell'espulsione stupida, perchè solo stupido è il termine che si può usare, la bocciatura di Beukema che l'ha costretto a schierare due mancini a causa dei suoi disastri è grave. E' una bocciatura del mercato. Milinkovic Savic ha fatto una papera clamorosa, si è fatto passare un gol sotto gli occhi che lascia perplessi. Non voglio infierire sul portiere altrimenti può sembrare che non vedo l'ora, ma invece no. Di Lorenzo da Manchester in poi è inguardabile, si è salvato un pò Spinazzola nel primo tempo e quello Scott McTominat che non doveva giocare e che ci ha messo l'orgoglio. Gli altri zero. Vogliamo parlare di De Bruyne? E' un uomo in meno sul piano atletico in questo momento per il Napoli, cammina e non incide. Non si capisce dove gioca, è impalpabile. Gilmour era considerato il giocatore che poteva sostituire Lobotka. E' come se uno dicesse che un giocatore della Casertana può sostituire Lobotka, siamo a quel livello lì per la qualità che ha dato Gilmour in queste due partite. E' stato un disastro ad un certo punto ha servito una palla agli avversari che mi ha lasciato basito. Mercato Napoli bocciato in questo momento. Il Napoli aveva da scegliere da Beukema e Solet, ma il primo sta facendo malissimo. Il Napoli ha preso un terzino sinistro che non gioca. Lucca e Lang 60 milioni più bonus con Bonny che per 25 milioni sta facendo meraviglie a Milano. Mi auguro che tutti si riprendano ma in questo momento la situazione è gravissima con 4 sconfitte consecutive in trasferta