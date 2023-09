Durante: "C’è un attenzione morbosa su Kim e Natan ma sono falsi problemi, vi spiego"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Sabatino Durante, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Leggo tante cose sul Napoli, c’è un attenzione morbosa su Kim e Natan ma sono falsi problemi: ho visto la partita con la Lazio, ho visto un primo tempo di altissimo livello e se tiri quindici volte segnando una sola volta, nonché in modo spregiudicato sfilacci la squadra andando in avanti, il problema del gol in contropiede lo prendi. Il caso del Napoli non è dipeso dalla difesa, ma dal fatto che non hai fatto gol: sul primo c’è stata una magia, non potevi fare molto. Natan? Non so se Garcia già lo butterà dentro contro il Genoa, ma è un falso problema. La società ha ragionato in una certa maniera, prendendo un ragazzo di qualità che può ambientarsi dietro Juan Jesus che fa la sua parte”