De Maggio: "Ci è arrivato un messaggio da Torino su Buongiorno al Napoli"

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal:

“Buongiorno? Il Napoli lavora sul giocatore : si parla di circa 45 milioni di euro. Dal Torino che ci arriva? Che ora tocca al Napoli, Buongiorno per la società granata è un giocatore molto importante e non si accetteranno contropartite o giochi al ribasso. Il prezzo è fatto e dipenderà solo dalla società azzurra. Il Torino non accetterebbe delle contropartite tecniche. Il budget per la difesa del nuovo Napoli di Conte è di 40 milioni, potrebbero arrivare due giocatori di cui uno a parametro zero e sto parlando di Hermoso. Di Lorenzo? Sento cose deliranti, tra inciuci e pettegolezzi, perciò oggi il ragazzo in conferenza ha detto che sul suo conto si sono dette un sacco di fesserie. Ieri il vertice tra Giuffredi e Conte è durato due ore, il nero pesto è doventato grigio. Calma, lasciamoli lavorare, Conte ha detto in modo netto 'Di lorenzo resta il mio capitano, farò la guerra ma non parte'. Giuffredi, però, ha parlato di un'offerta del Parma per Gaetano, ma Conte ha ribadito che vuole prima valutarlo e lo considera incebile. Poi s'è parlato di Folorunsho e vi dico che farà parte dell'organico del Napoli. Il Napoli rinnoverà il contratto di Folorunsho, mentre per Politano non ci sono voci di cessione. Mario Rui? Può tornare in Portogallo, oppure Giuffredi troverà una soluzione. Il Napoli sta lavorando anche al rinnovo di Ambrosino e poi verrà girato in prestito. Piace al Bari e al Frosinone dove potrebbe ritrovare Vivarini".