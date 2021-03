De Maggio: "Chiamerei Sarri in radio, ma la Juve non ce lo consente. Lo volevamo quando morì Maradona, ma..."

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi:

"Qualche tifoso mi sta chiedendo di chiamare Maurizio Sarri per farlo intervenire ai nostri microfoni, ma devo dire che questa cosa difficilmente accadrà. Ci abbiamo sempre provato, anche in passato. Ma precisiamo che lui è sotto contratto con la Juventus e non è libero di parlare attraverso i nostri microfoni o di chi lo vuole intervistare. Anzi vi svelo un particolare retroscena, noi chiedemmo un intervento di Maurizio Sarri in radio, quando morì Diego Armando Maradona, ma la Juventus non lo fece intervenire in diretta ai nostri microfoni. Purtroppo non è sempre così semplice. Oggi faremo la trasmissione e il palinsesto insieme ai tifosi azzurri, io per esempio proverò a chiamare anche Gennaro Gattuso, ma di sicuro il Napoli non ci autorizzerà a parlare con il tecnico calabrese per il silenzio stampa".