De Laurentiis: "Siamo troppo contenti di sfidare il Barcellona in estate. Non visitavamo gli Stati Uniti da trent'anni e tornare al mercato americano per noi è fantastico"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al sito ufficiale del Barcellona in merito al doppio incontro contro i blaugrana che si terrà ad agosto negli Stati Uniti. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24.it:

"Non potremmo essere più contenti di giocare contro l'FC Barcelona negli Stati Uniti quest'estate. Il nostro club non ha visitato il paese per trent'anni e la possibilità di tornare al mercato americano per questi due incontri e contro un avversario come il Barça è straordinario per noi ".