Dall'Olanda - Lozano in uscita, il Psv chiede 40 milioni. Napoli pronto all'affondo

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme dall’Olanda sulla trattativa per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il Napoli dopo il colpo fallito per Pepè e le difficoltà per James ora è tornato forte sull’ala messicana di proprietà del Psv.

Il club olandese chiede circa 40 milioni per il calciatore che è infelice dopo la scelta dell’allenatore Van Bommel per essere uscito nel finale di gara con il Basilea, dove è arrivata la sconfitta per 2-1 e l’eliminazione del Psv dalla Champions.