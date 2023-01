Da Salerno, Esposito: "Faccio fatica a pensare che la Salernitana possa fermare il Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana.com:

Parere sul derby Salernitana-Napoli? "Speriamo che il club granata possa avere la meno peggio con gli azzurri. Contro il Napoli, faccio fatica a pensare che la Salernitana possa fermare la capolista, anche se l'intenzione è questa".

Probabile formazione dei granata contro l'Atalanta? "Senza Danilluc, Mazzocchi e Sepe, in difesa Pirola sostituirà Bronn, in seguito allo stop fisico rimediato. Scelte fatte anche su entrambe le corsie, a destra giocherà Candreva, in mediana rientra Coulibaly. L'unica punta dovrebbe essere Dia, favorito su Piatek".

Impatto di Caviglia? "Il primo tempo con il Torino è stato sottotono, ma poi ha ritrovato personalità. Il calciatore è di proprietà della Juve, anche se ha disputato la prima parte di stagione al Sudtirol. In cabina di regia questo calciatore mette in mostra le proprie caratteristiche, è un ottimo giocatore".