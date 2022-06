Lecce, Corvino: "Per Hjulmand c'è stato un contatto con Giuntoli del Napoli"

Calciomercato Napoli - Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando anche del futuro di Morten Hjulmand, regista protagonista della promozione in Serie A dei salentini che piace sia all'Inter sia al Napoli. Ecco le sue parole riportate da Tmw: “Ha potenzialità che è diventata oggi qualità. L’ho preso da una squadra dalla Serie A turca, ultima in classifica. Dopo Vlahovic metto lui come le scoperte di questi ultimi anni, ha tutto per poter esplodere. Contatti col Napoli? Con Giuntoli c’è stato un contatto, mi ha chiamato per il mio ritorno in Serie A. Credo che sia stato uno dei calciatori più interessanti di quest’ultimo campionato di Serie B”.