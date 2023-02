Comune di Napoli, De Iesu: "Piano festa Scudetto? Decidono Questore e Prefetto. Dialogo costante tra Sindaco e ADL"

Antonio De Iesu, Assessore del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Piano strategico scudetto? Il tema è essenzialmente di ordine e sicurezza pubblica. Il tavolo per decidere l'approccio strategico di contenimento dell'eventuale esplosione di gioia per il tricolore fa capo al Prefetto ed Questore. La competenza è eslcusiva delle autorità di pubblica sicurezza. Il dialogo tra il sindaco e ADL è costante ed efficace, il sindaco ha mantenuto delega sui rapporti con la SSC Napoli. Ieri abbiamo deliberato fondi per riqualificazione alcune aree dello stadio. I rapporti sono sereni e proiettati verso punto di equilibrio verso gestione corretta ed efficace per utilizzare al meglio dello stadio. C'è costante colloquio mi risulta"