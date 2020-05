Comune di Napoli, Borriello: "Sanificati tutti gli impianti. Stadio Collana per le gare di Serie A? Non disponibile"

Ultime notizie Napoli – Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le strutture sono già sanificate ma c’è una sovrapposizione di norme e di decreti: il dpcm dice alcune cose mentre altre vengono aggiunte dalle ordinanze della Regione Campania. Sono consentiti allenamenti individuali per atleti che devono partecipare a gare internazionali o nazionali in odore di federazioni. Il Comune deve individuare questi atleti su segnalazione del CONI. Devo essere sottoposti al tampone per certificare che non hanno patologie. Dobbiamo capire ancora bene l’utilizzo dello spogliatoio e poi c’è da considerare quello che va fatto per le piscine. Gli impianti, in ogni caso, sono già sanificati. La Federazione deve nominare un responsabile che deve verificare che vengano rispettate le norme di sicurezza. Il Napoli fa da sé ma ad esempio la Carpisa Yamamay potrebbe usufruire le nostre strutture di periferia per allenarsi. Giocare nello stadio Collana è da escludere per una serie di problemi, non credo sia disponibile. C’è il San Paolo, l’Arechi, lo stadio del Benevento, l’Olimpico di Roma. Ci sono impianti al centro Sud per ospitare, eventualmente, il campionato di Serie A. La città anche stamattina si è presentata attenta e responsabile alle direttive di sicurezza. Sono stato in giro e Napoli ha risposto in maniera responsabile”.