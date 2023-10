Compleanno Maradona, Ferrara si commuove: "Ho perso un grande amico, il nostro rapporto è andato al di là di tutto"

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2.

Ferrara ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al compianto Diego Armando Maradona allo scoccare della mezzanotte. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

‚ÄúFaccio gli auguri a Diego, per me ha rappresentato tantissimo nella mia carriera e nella mia vita. Vedere le sue foto mi fa pensare che ho perso un grande amico. E‚Äô il senso dell‚Äôamicizia che mi ha trasmesso, non soltanto come compagno di squadra e capitano, ma soprattutto come amico. Me ne sono accorto non solo quando ero in campo con lui, ma anche quando il nostro rapporto √® andato al di l√† di tutto. Tanti auguri Diego‚ÄĚ.