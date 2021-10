Fulvio Collovati è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Episodi Koulibaly? Non mi dilungo, perché la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Per fortuna ci sono le telecamere e le stiamo sfruttando a pieno per mandare via queste persone che insultano con cori beceri questa gente che non serve averla in uno stadio".