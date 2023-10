Notizie Calcio Napoli - Duro comunicato ieri della SSC Napoli per il prodotto messo in vendita da Giochi Preziosi, il Cicciobello Osimhen con tanto di mascherina e completino azzurro oltre che capelli biondi. Contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, Enrico Preziosi, patron della società di giochi, ha replicato così come si legge sull’account Twitter dell’emittente radiofonica: “La questione non mi interessa e non voglio commentare nulla”.