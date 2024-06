Calciomercato Napoli, La Marca: "Stanno chiudendo per un colpo di assoluto spessore"

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Calciomercato Napoli, le ultimissime in entrata

Hermoso – “Hermoso sarebbe un colpo di assoluto spessore per il Napoli. Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità calcistica che vanta un’importante esperienza internazionale, inoltre prenderlo a parametro zero permetterebbe alla società di investire capitali in altre operazioni. Questo giocatore ha dimostrato una spiccata duttilità tattica, potendo giocare indistintamente come centrale sia in una difesa a tre che a quattro, disimpegnandosi anche come terzino mancino. Si tratta di un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale con Simeone e credo che si adatterebbe alla perfezione al mondo di intendere calcio di Antonio Conte”.

Gutierrez e Vanderson – “Miguel Gutierrez e Vanderson sono due nomi davvero interessanti, si tratta di due giovani che hanno fatto molto bene nei rispettivi club: Girona e Monaco. Lo spagnolo, ex Real Madrid, quest’anno si è definitivamente consacrato, realizzando due reti contro il Barcellona tra andata e ritorno, collezionando ben sette assist. Il laterale brasiliano, invece, ha confermato quanto di buono aveva fatto intravedere al Gremio e che aveva spinto il Monaco a investire su di lui anticipando la concorrenza. Sarebbero due profili interessanti che garantirebbero corsa e qualità sulle due fasce, inoltre, vista la giovane età di entrambi si potrebbero rilevare un investimento per il presente e per il futuro del Napoli”.

Raspadori – “Ritengo che Raspadori con Conte si esalterà, è un giocatore importante, un patrimonio del Napoli e della nazionale. Credo che il mister riuscirà a sfruttare al massimo le caratteristiche per certi versi uniche di questo ragazzo. Nel 3-4-2-1 Raspadori, come sottopunta, potrebbe davvero fare bene, inserendosi e sfruttando gli spazi che una punta centrale fisica potrebbe creargli”.

Centrocampo della Juventus – “Douglas Luiz e Koopmeiners sarebbero due colpi eccezionali per la Juventus. Due giocatori di qualità che andrebbero a rinforzare nettamente un reparto dove la Juventus ha bisogno di innesti di spessore. Seppur con caratteristiche diverse, sono due giocatori che potrebbero garantire quei gol che sono mancati in questi ultimi anni dai centrocampisti bianconeri ad eccezione chiaramente di Rabiot”.

Zirkzee – “Zirkzee è stato uno dei migliori giocatori del campionato, non mi soffermerei sulle reti siglate in stagione, ma analizzerei il percorso che ha fatto questo ragazzo che è davvero cresciuto in maniera importante nell’ultimo anno, diventando il fulcro della manovra offensiva del Bologna. Sono convinto che al Milan questo ragazzo possa ulteriormente migliorare anche grazie alla presenza di Ibrahimovic, difatti in alcune movenze la punta del Bologna ricorda proprio lo svedese”.