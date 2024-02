Biasin: "Un accordo tra i colleghi in sala stampa per ribaltare il voto popolare su Geolier? Dal 15 gennaio diciamo una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un accordo tra i colleghi in sala stampa per ribaltare il voto popolare? Ho scritto il contrario, tutto ciò che è successo avviene dal 15 gennaio quando i giornalisti dicono che è molto bella la canzone di Angelina. E alla prima serata Geolier non era tra le prime cinque posizioni, ci ho visto coerenza. Il regolamento è qualcosa sicuramente da rivedere, ma se il giudizio di sala stampa e radio ribalta il televoto è qualcosa che va preso in considerazione. Certo non è che qualcuno sia venuto a dirmi chi votare, non c’è stato un accordo”