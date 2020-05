Biasin: "Mertens vuole cambiare città, è vicinissimo all'Inter. Eppure pensavo che restasse al Napoli"

Calciomercato - Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, programma in onda su Radio Sportiva. Queste le sue parole: "L'attaccante Dries Mertens, secondo quelle che sono le ultime informazioni che ho raccolto, vuole cambiare città e sarebbe davvero molto vicino all'Inter. Devo essere sincero: questa notizia ha sorpreso tanto anche me. Ero convinto che il belga rinnovasse con il Napoli e finisse in Campania la sua carriera".

"Il futuro di Andrea Belotti? Sono convinto che resterà al Torino nonostante l'interesse di alcuni club italiani (Napoli e Fiorentina su tutti, ndr). Milan? Io non mi sarei lasciato scappare Gennaro Gattuso. Il coach calabrese, nel corso della sua esperienza in rossonero, a mio avviso, aveva fatto decisamente bene. E invece è stato lasciato andare via...".