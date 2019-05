Bellinazzo: "Napoli in vendita? Occhi aperti su Bari e SuperChampions! Contatti con Banca Lazard? Operazione per il controllo economico del club!"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista

“Conoscendo la filosofia di De Laurentiis, da buon imprenditore vuole costanti aggiornamenti sul valore del Napoli, in vista di una futura e potenziale cessione del club. Fatto sta che il giocattolo ad oggi piace molto al presidente. Contatti con Banca Lazard? Succede spesso nel mondo del calcio, anche per controlli sugli investimenti, sul bilancio e sul progresso economico dei club. Sono operazioni, queste dei controlli, lunghe, occorrono quasi due anni.

Napoli in vendita? Due potrebbero essere i motivi: la risalita del Bari, di proprietà di De Laurentiis, perché le norme non te lo consentono. Sul fronte internazionale invece l'ipotesi Superchampions, in caso di esclusione del Napoli, porterebbe ad un certo tipo di ragionamenti: conviene cedere anni prima di questo scenario, ma ci sono valutazioni da fare. La soluzione sarebbe avvantaggiarsi sui competitor italiani, come sta facendo il Napoli anche con Ancelotti”.