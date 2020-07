Atalanta, Gasperini a DAZN: "Il Napoli non ha avuto grosse occasioni se non con Fabian, sappiamo difendere! I due gol in pochi minuti hanno chiuso la gara"

A DAZN, nel post-partita di Atalanta-Napoli, è intervenuto l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Secondo me abbiamo fatto un’ottima gara, avevamo due risultati oggi ed il nostro atteggiamento è stato più basso del solito. Il Napoli non ha avuto grosse occasioni se non con Fabian, noi quando ci siamo mossi in avanti abbiamo dimostrato maturità. Sappiamo difendere, abbiamo chiuso gli spazi ed il numero di occasioni è a nostro favore. I due gol in pochi minuti hanno chiuso la gara.

Gomez? Oggi è stato bravissimo in tutto, non ho fatto cambi perchè lui e Pasalic coprivano benissimo e permettevano un buon posizionamento alla difesa. Il Papa è straordinario e non molla mai, ha una continuità straordinaria: è un top.

Cosa può darci in più il Papu? Lui sa fare tutto, a seconda dei momenti della gara può giocare da trequartista oppure più avanzato. È universale, ci dà equilibrio e fantasia: ci manca Ilicic che contiamo di recuperare, e con lui potremmo avere soluzioni diverse.

Champions League? Il campionato è importante perché può farci arrivare alla prossima Champions, l’anno scorso facemmo 9 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 13: il primo obiettivo è questo. In Champions arriveremo a giocare in agosto, ma servirà maggiore crescita e continuità, sarà difficile perchè il livello della competizione è spaventoso ma noi siamo cresciuti e lo stiamo facendo in campionato. Quando sarà il momento, cercheremo di arrivarci nel modo migliore.

Noi sorpresa in Champions League? Un retropensiero ce l’abbiamo, è inutile negarlo, ma il campionato è fondamentale perchè partecipare di nuovo alla Champions sarebbe straordinario. Speriamo di non avere altri infortuni, poi daremo il massimo. Mi spiace che non ci sia il pubblico, è un rammarico enorme perchè in certe partite come stasera la loro partecipazione sarebbe stata straordinaria”