Notizie Calcio Napoli – Il collega Claudio Arrigoni è intervenuto ai microfoni di “Aspettando il Weekend”, trasmissione in onda su Sportitalia:

“Il Napoli non ha cambiato tanti tranne Kim, che non era facilmente rimpiazzabile, ma ha cambiato tanto fuori dal campo. Anche il Cholito ora non viene preso in conservazione, prima entrava e cambiava le cose. Per Kvara penso sia solo uno degli alti e bassi che spesso capitano agli attaccanti”.