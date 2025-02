Alvino: "Como-Napoli, Anguissa gioca oppure no? Conte ha preso questa decisione!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da Televomero:

"Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono vittime della solita cattiva informazione. C'è poca voglia di andare ad approfondire le notizie, non ci si informa. In Italia dal punto di vista sportivo e d'informazione è un momento difficile, è unidirezionale. C'è un pressapochismo dilagante e faziosissimo anti-Napoli.

Il prossimo turno sulla carta è favorevole ad Atalanta e Inter, non lo sarà per il Napoli. Il Como ha preso calciatori pronti a gennaio. Lookman che dice che ha vissuto momenti difficili e particolari fanno capire i comportamenti di Gasperini, ma i risultati danno ragione al tecnico. Lukaku a Roma credo che abbia giocato come vuole Conte, la valutazione sul giocatore penso debba essere fatta più legando il commento a quello che vuole il tecnico dal belga, piuttosto che soffermarsi sui numeri. Sono molto curioso di vedere se anche contro il Como aumenterà anche la percentuale realizzativa di Raspadori giocando di fianco a Lukaku. Conte si è anche imposto contro la sua cessione, all'Olimpico ha fatto una prestazione da voto alto in pagella.

Il TG1 ha dedicato addirittura l'apertura sportiva al Napoli e alla richiesta di rinvio a giudizio, vuol dire che c'è qualcosa che funziona male. La mia rabbia oltre al sito Nazionale che commette un clamoroso errore solo per andare contro il Napoli, è il fuoco amico napoletano che riprende quella notizia solo per attaccare De Laurentiis. Qua se si tratta di attaccare De Laurentiis in tanti sono in prima fila anche nella stampa napoletana. Me la prendo con chi cavalca quest'onda.

Buongiorno torna lì ed è un punto a favore del Napoli, abbiamo magnificato giustamente le prestazioni di Juan Jesus. Nelle ultime partite, però, il Napoli qualche gol in più lo ha preso e ritrovare Buongiorno è un gran vantaggio. Resto dell'idea che contro il Como è una partita dalle enormi difficoltà, è una squadra che ha perso immeritatamente contro Juventus e Milan.

Intanto, il calcio dà e il calcio toglie: Marciniak è lo stesso che non diede rigore su Lozano contro il Milan in Champions League e dicevano che aveva personalità. Invece ha espulso Theo Hernandez contro il Feyenoord e ieri Ibrahimovic ha avuto qualcosa da ridire... Anguissa in campo contro il Como ci va dal primissimo minuto. Conte lo rischia perché serve come il pane a questo Napoli".