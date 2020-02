Inter-Napoli, le probabili formazioni: Conte ritrova Lautaro! Ballottaggio Politano-Callejon in avanti, si rivede Manolas

Probabili formazioni Inter Napoli - Inter e Napoli sono pronte ad affrontarsi nella semifinale di Coppa Italia. Domani sera, alle ore 20:45, la capolista del campionato affronterà la squadra di Gattuso, una delle formazioni che più ha deluso in Serie A.

Inter-Napoli, le ultime notizie

QUI INTER - La squadra di Antonio Conte è reduce dalla vittoria del derby contro il Milan. Il 4-2 contro i rossoneri ha galvanizzato l'ambiente, tanto quanto l'aver acciuffato il primo posto in classifica generale. Ritorna Lautaro Martinez dopo la squalifica inflittagli di recente. Con ogni probabilità, sarà titolare al fianco di Alexis Sanchez, uscito anzitempo dalla sfida di campionato di domenica sera. Possibile esordio da titolare per il neo acquisto Eriksen; sulla fasce Moses e Biraghi faranno rifiatare Ashley Young e Candreva. Ballottaggio in difesa: Bastoni si gioca una maglia con D'Ambrosio.

QUI NAPOLI - L'ultima gara contro il Lecce ha fatto risorgere tutti i fantasmi del passato. Il 2-3 della scorsa domenica condanna il Napoli all'undicesimo posto in classifica generale. Proprio per questo Gennaro Gattuso potrebbe proporre tutti i titolari. Kostas Manolas affiancherà Kalidou Koulibaly; con Hysaj squalificato, facile prevedere il ritorno di Di Lorenzo sulla sua fascia di competenza. Da valutare le condizioni di Allan che potrebbe essere del match: al suo fianco agiranno Zielinski e Fabian Ruiz qualora le sue condizioni fisiche dovessero convincere lo staff medico. In attacco Mertens parte titolare insieme ad Insigne: ballottaggio Callejon-Politano.

Antonio Conte e Gennaro Gattuso

Probabili formazioni Inter-Napoli

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Convocati Napoli: la lista di Gattuso

Probabile formazione Inter:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Antonio Conte

Convocati Inter: la lista di Conte - IN ATTESA