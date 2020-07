Lazio in trasferta a Napoli, scelta la sede del ritiro nel cuore della città: vigilia speciale per Immobile [ESCLUSIVA]

Napoli-Lazio chiuderà la stagione 2019-2020 in Serie A per gli uomini di Gattuso. Gli azzurri utilizzeranno la sfida del San Paolo come ulteriore avvicinamento alla gara decisiva contro il Barcellona dell'8 agosto, esattamente una settimana dopo la partita in programma contro i biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha intenzione di giocarsi il tutto per tutto per provare l'assalto ai gradini più bassi del podio del campionato e staccarsi dal 4° posto.

Inoltre sarà una sfida speciale soprattutto per Ciro Immobile, che con un gol potrà eguagliare il record di 36 reti di Higuain in una stagione di Serie A o addirittura superarlo in caso di doppietta. Il destino ha voluto che questa ipotesi possa concretizzarsi proprio al San Paolo, dove 4 anni fa il Pipita siglò il suo di record.

Ritiro Lazio a Napoli, scelto l'hotel in pieno centro storico

La squadra di Inzaghi ha deciso di arrivare già venerdì nel tardo pomeriggio a Napoli e preparare al meglio la sfida contro gli azzurri, anche e soprattutto per aiutare il centravanti biancoceleste ad ottenere il suo obiettivo (duplice, se aggiungiamo anche la corsa alla scarpa d'oro per lui). La Lazio ha deciso di soggiornare nel fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara, che ha riaperto i battenti circa un mese fa ospitando più volte proprio il Napoli di Gattuso per le vigilie delle gare di campionato. Questa volta l'accoglienza speciale sarà riservata agli ospiti del Napoli, con Immobile che sarà pronto a ricevere il solito enorme affetto dei napoletani ogni qual volta giunge in trasferta in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA