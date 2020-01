Koutris-Napoli, sul greco spunta il Fenerbahce! L'Olympiakos spinge per l'obbligo di riscatto, definita la posizione degli azzurri [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli- Nei giorni scorsi Nikolaos Klitsidis, agente del terzino greco dell’Olympiakos Leonardo Koutris, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Stiamo parlando di un calciatore molto veloce ed offensivo, ama giocare a calcio. L'Olympiacos l'ha preso tre anni fa ed è stato sempre titolare salvo poi infortunarsi. Quest'anno in 5 gare ha fatto 3 assist, chissà cosa potrebbe fare se avesse giocato di più. Non so cosa potrà accadere in futuro, Napoli è un grande club ed a Leonardo piacerebbe fare un'esperienza lì"

Parole d’apertura, certamente, da parte dell’agente del terzino greco. Ma come stanno al momento le cose?

Koutris-Napoli, le ultime

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, sull’esterno difensivo sinistro classe 1995 non c’è soltanto il Napoli. Anzi: l’Olympiakos, al momento, ha ricevuto interessamenti dalla Turchia, soprattutto dal Fenerbahce che - alla ricerca anch’esso di un terzino mancino - si è spinto ad una prima offerta esplorativa.

Qual è la posizione del Napoli? Il club azzurro, impegnato attualmente a dirimere la trattativa per Stanislav Lobotka con il Celta Vigo, sarebbe intenzionato a concludere sì la trattativa, ma solo negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. C’è un però, tuttavia: la formula pensata è quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, qualcosa che non scalda il club del Pireo. Motivo? Koutris ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021, perciò gli ateniesi spingono per un obbligo di riscatto per evitare così di ritrovarsi in rosa - eventualmente - Koutris con solo dodici mesi di contratto e relativo prezzo del cartellino di molto ribassato.