Il Granada già pensa a festeggiare: spunta la promessa in caso di passaggio turno col Napoli [ESCLUSIVA]

Napoli-Granada si avvicina. Mancano ormai meno di 24 ore all'inizio della sfida dello stadio Maradona che decreterà il passaggio agli ottavi di finale di Europa League di una delle due squadre. Gli spagnoli sono ovviamente strafavoriti sulla carta, visto il 2-0 dell'andata. Gli uomini di Martinez sono giunti nel capoluogo partenopeo oggi intorno alle 12:40, trasferendosi poi in ritiro all'hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, il programma della trasferta della squadra spagnola prevede il ritorno in terra iberica venerdì mattina. La squadra e lo staff hanno già pensato a cosa dovesse accadere in caso di esito positivo della gara o in caso di clamorosa rimonta del Napoli.



Se il Granada dovesse riuscire a qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League, ha in programma un festeggiamento tra staff e giocatori in ritiro con tanto di bottiglie di champagne da mettere in fresco. In caso di eliminazione e rimonta del Napoli, il ritorno in albergo sarebbe più mesto: pizza per tutti e dritti a letto in attesa della partenza di venerdì. I tifosi azzurri sperano in questa seconda ipotesi.

