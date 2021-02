Il Granada è arrivato all'hotel Britannique di Napoli! Soldado: "Condizioni fisiche ok" [VIDEO & FOTOGALLERY CN24]

Ultimissime notizie. Il Granada è appena arrivato a Napoli: pochissimi minuti fa il pullman del club spagnolo è arrivato all'hotel Britannique, dove la squadra alloggerà in vista della partita di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Granada si affronteranno per la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League, ma il Napoli dovrà ribaltare il 2-0 dell'andata e non sarà facile.

Granada a Napoli

Il pullman è arrivato superando il tilt del traffico cittadino. Pochi tifosi napoletani ad aspettarlo, e quei pochi non sono sembrati ottimisti per la gara di domani. L'attaccante Roberto Soldado ha risposto anche alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene", ha dichiarato Soldado.

In allegato video e foto in esclusiva dal nostro inviato Marco Lombardi.